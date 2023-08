Lugeja | Ahastuses ema: mu lapse lasteaiaõpetajal on mu mehega suhe

„Ühel õhtul läksin lapsele aeda vastu. Olime riidesse saanud, kui korraga küsis mu laps õpetajalt, et kas tädi tuleb täna meiega kah kaasa. Ma ei saanud midagi aru. Selgitasin, et tädi ehk õpetaja läheb ikka oma koju, aga meie hoopis koos õhtust sööma. Laps ei jätnud ja ütles, et aga eile ju küll tuli tädi tema ja issiga koju kaasa. Ma vaatasin nõutult otsa, aga õpetaja ütles, et peaksin sellest lapse isaga rääkima. Nimetas mu mehe nime veel nii familiaarselt, et kohe tekkis kahtlus, et asi pole õige,“ kirjutab Sirle, et hinge jäi kahtlus.