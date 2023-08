Sinu nahk augustis – kas nahahooldustooteid on vaja vähe või hoopis rohkem?

D’DIFFERENCE tootearendustiim mõtleb looduskosmeetikat luues nii, et mida rohkem kasutegureid ühte tootesse panna, seda parem. See loogika on kodumaist brändi alati saatnud, sest arsti poolt loodud brändi kandev idee saabki olla ainult inimeste aitamine.

6D ADVANCED PERFECTION PRIMER on õli- ja silikoonivaba jahutav näogeel, mis muudab naha siledaks, värskeks ja pehmeks ning pakub pikaajalist niisutust. Seda võid kasutada nii meigi all kui ka meigivabadel päevadel hommikuses näorituaalis. Sinu nahk saab trimmi ja hooldatud Läänemerest pärit punavetikaekstraktiga ning põhjamaise murakaekstraktiga , millel on niisutav ja rahustav mõju.

Toode sobib igale vanusele ja nahatüübile — see kergus, jahutav mõju, väiksemad poorid ja matt naha pind on nii võluvad ja mõnusad, et peeglit ei taha käest pannagi! Kõik, kes seda siiani proovinud on, räägivad ühiselt, et nende meik pole kunagi olnud nii kaunis ja veatu. Kui tavaliselt sisaldavad tooted, mille nimes on sõna „primer“, palju silikoone ja muid naha hea toimimise jaoks mittevajalikke aineid, siis see näogeel on 93% loodusliku sisuga ja silikoonivaba. Silikoonid teevad nahapinna hästi siledaks ja väldivad jumestustoodete kortsukestesse „uppumist“. Tänu kosmeetikamaailma arengule, on nüüd võimalik saada sama tulemus naha loomulikku kaitsebarjääri segamata.