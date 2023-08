MIDA LUBAB TÄHEKAART AUGUSTIKS? | Lisaks paarisuhetele vaata üle ka rahaasjad!

Kui juuli keskel andis karmasõlme liikumine Jäära märku sellest, et aeg oleks hakata mõtlema enda peale, mitte pidevalt üritada teistele meele järele olla, siis loomulikult võib see tuua paarisuhetesse mõrasid ja arusaamatusi. Ei olegi nii kerge hakata uutmoodi käituma, kui rollid on justkui juba jaotatud ja kiusatus on tagasi libiseda oma vanasse mustrisse.