Suhtesaates kaaslast otsiv maamees Maksim: "Alguses oli ikkagi hirm väga suur!"

Mehele, kes on harjunud oma kodus üksi elama, olid esimesed võttepäevad paras katsumus. ,,Kui terve maja on kaameraid, meeskonnaliikmeid ja veel teisi osalejad täis, on selline kodurahu sassi löödud. Kogu aeg peab olema ergas, kontrollima, vaatama ja inimestega tegelema. See oli üsna energiat nõudev. Kuid eks pärast esimesi päevi harjusin ära ja ise ma ju tahtsin, et maja oleks naeru ja rõõmu täis,“ jutustab Maksim. Ka esimesed kohtingud panid mehe sõnul jala värisema ja tekitasid ärevust.