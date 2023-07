IKEA saab 80: kõigi lemmikmänguasja FAMNIG HJÄRTA õpetlik lugu

See padi viis veelgi struktureerituma lähenemiseni, kuidas tagada IKEA toodete ohutus, eriti lastetoodete valdkonnas. IKEA kehtestas veel selgemad nõuded ja kohustused ning üks paljudest olulistest meetmetest oli see, et ettevõte otsustas oma mänguasjadel enam plastsilmi mitte kasutada. Tikitud silmad ei olnud mitte ainult ohutumad, vaid need muutsid mänguasjad ka palju vahvamaks. Tol ajal ei olnud tikitud silmad mänguasjatööstuses tavapärased, kuid mõne aja hakkasid sama tegema paljud teised ettevõtted.

Südamekujuline FAMNIG mänguasi on Eestis väga armastatud ja siiani on seda IKEA Tallinna poes müüdud kõige rohkem veebruarikuus.

IKEA on pühendanud lastele eraldi tootevaliku, mis on toodetud muust tootevalikust teisiti. Lastetoodete valmistamiseks kasutatakse teisi materjale, värve ja konstruktsioone, et tagada mööbli ergonoomilisus, vastupidavus ja ohutus. Kõiki lastele mõeldud IKEA tooteid testitakse IKEA enda akrediteeritud katselaboris Rootsis, samuti sõltumatutes akrediteeritud katselaborites ja -instituutides üle kogu maailma. Tagamaks, et kõik tooted vastaksid IKEA rangetele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele, testitakse neid regulaarselt kogu nende eluea jooksul. Paljude lastetoodete puhul teeb IKEA isegi rohkem kui seadused nõuavad. Näiteks on ettevõte järk-järgult loobunud kemikaalidest, mis võivad põhjustada meditsiinilisi reaktsioone või olla potentsiaalselt kahjulikud. Samuti on keelatud kantserogeensete värvainete kasutamine.