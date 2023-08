Allusion kardinad sobivad ka ruumis privaatse tsooni loomiseks — nii kodus kui kontoris!

Välimuselt meenutab Allusion kardin tekstiilkardinat, kuid sellel on kõik kangaribad eraldatud ehk nende vahelt saab läbi liikuda. Kangariba koosneb läbipaistvast tüllile sarnasest võrgu osast ja poolpimendavast materjalist. Vajadusel laseb võrgust osa päevasel ajal piisavalt valgust läbi ja samuti saab kardina poolpimendavad kangaribad ketist või pulgast ette keerata, kui on vaja privaatsust või tuba päikese eest kaitsta. Kui kardinad akna eest eemale tõmmata, kogunevad kangaribad kompaktselt kokku.

Allusion kardinaid saab akna eest kõrvale libistada nii ühele poolele kokku kui klassikaliselt keskelt lahku. Kardinaid valmistatakse spetsiaalselt ka väga kõrgete ruumide jaoks ja samuti pole piiranguid laiusele. Lisaks paigaldatakse Allusion kardinaid aknaraami sisse.

Kardinaid on võimalik pesta käsitsi 30-kraadise temperatuuriga vees. Triikimine ja keemiline puhastus on lubatud. Ära ainult masinas palun pese — masinpesu on keelatud.

Tee endale kindlaks, mida kardin pakkuda võiks!

Nagu juba eelnevalt mainitud, siis Allusion kardinaid saab paigaldada praktiliselt igale poole ja igasse ruumi. Aga kindlasti tuleks lähtuda ruumi vajadustest, sest kui on vaja 100% pimendavat aknakatet, siis võiks mõelda näiteks tekstiilruloole või pimendavale tekstiilkardinale. Ka Allusionid pimendavad ruumi piisavalt ja mida tumedamat tooni kangas, seda pimedamaks see ruumi teeb.

Kangavalik on selle toote kohta üpris suur, pakkuda on erinevate mustritega kangaid ja samuti on valikus 100+ värvitooni!

Millest alustada, kui soovid hinnapakkumist või tellida kardinaid?