Lääne-Virumaa põllumees Kaur Salus meelitab turiste oma kodukülla näkkide ja Wähja festivaliga: „See on minu meelelahutus!“

Aastate eest läks Lääne-Virumaal tillukeses Ao külas elav Kaur (55) sõpradega kanuumatkale, kuid mõtles endamisi: miks pean retke eest raha maksma, kui võiks selle ise korraldada. Mõeldud, tehtud. Et toona mängisid info levitamisel olulist rolli telefoniraamatud, tuli ettevõtmisega pildile pääsemiseks välja mõelda kõlav nimi. Siis turgatas pähe ristsõnadest kõlama jäänud aal, mis võib tähendada nii angerjat kui ka näkki. Firma nimeks saigi Aali Ajaviitetalu.

Kogumiskirg pakub adrenaliini

Kauri teada on see ainus ajaviitetalu Eestis ning nimi ütleb ära kõik olulise klientide ja peremehe jaoks. „Teen siis, kui aega on,“ sõnab mees. Ta ei soovi, et ettevõtmine kohustuseks muutuks, sest siis kaob tegevusest lust. Üks asi viis teiseni, ja nii sündis Põltsamaa jõe ääres asuvas talus Näki matkarada. Kanuuga kulgedes sai sellel põneva kasulikuga ühitada ehk sportliku tegemise kõrval omandada teadmisi loodusest. Näkid ja kalasport tundusid aga omakorda koos käivat ja nii hakkas Saluste majapidamisse kogunema temaatilist nodi.