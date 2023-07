Mitut konna peab suudlema, enne kui leiad printsi?

The Rosie Projecti nimelises suhteküsitluses uuriti 2000 täiskasvanult, kes on juba selle õige leidnud, mitu suhet neil enne oli. Paistab, et keskmisel naisel on enne tõelise armastuseni jõudmist keskmiselt viis suhet. Üks neist on tõsisem ja viib kooseluni, mis siiski ei jää püsima, neli aga on üheöösuhted. Keskmine mees armub elu jooksul kaks korda, elab enne tõelise südamedaami leidmist ühe partneriga ning tal on kuus juhusuhet.