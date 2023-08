AITAB KÜLL! Ain Tammesson täditütre Anne Veskiga Venemaal esinemisest: „Seal ei ole enam midagi, jätab täiesti külmaks!“

Rahva ees püünel on Ain juba 1970ndatest, kui ta ansambliga Nemo kuuldeulatusse tekkis. Ülipopulaarset bändi lasti ohtrasti raadiost ja suur populaarsus saabus kiiresti. Juba aastakümneid Anne Veski saateansamblis klahvpillimängija ja taustalauljana tegutsev mees ei saa veel tänagi mööda hiilida toonastest menukitest „Petlik õnn“ või „Armastus“. Tõsi, praegu duetis Annega.

„Elu on stabiilne ja see ongi kõige parem variant,“ hindab ta oma tänast päeva. „Ise ka Annega imestame, kuidas see kõik endistviisi jätkub … Ja tundub, et tõusvas joones. Ausalt öeldes oleme loobunud mõtlemast, miks see nii on. See lihtsalt on nii, et esinemisi satub päris tihedalt. Alles tulime Saaremaalt, homme on vaba päev ja siis läheb triangel jälle lahti.“

Omakirjutatud laule on Ain saanud avaldada nii enne kui ka nüüd, aga nõnda tagasihoidlikku hitimeistrit kui tema annab otsida.