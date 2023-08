OSKA ELU KOKKU HEEGELDADA! Laulja Maria Listra: "Aeg parandab haavad nagunii, aga ise plaastrit ja salvi kasutades saame muresid ravida."

Nädalavahetusel esietendub Birgitta festivalil Timo Steineri ja Andri Luubi koomiline ooper „Crisis“, milles lööb kaasa ka sopran Maria Listra (34). Lauljanna sõnul käsitleb teos väikesi mikrokriise, mis võivad meid kõiki teatud eluetappidel tabada. Ja tabavadki. Need on igaüht painama tulla võivad probleemid, mis hetkel üliolulised tunduvad, aga tagantjärele või inimkonna muude kannatustega võrreldes tühised või isegi naeruväärsed on.

„Mängin ooperis peategelase, keskeakriisi põdeva baritoni Barichello abikaasat Unadonnat, kes loo edenedes maha jäetakse. Praegu olengi otsimas nõksu, kuidas mängida hüsteerilist naist nii, et see publikule kurnavalt ei mõjuks. Kuidas vehkida kätega viisil, et see tekitaks kaastunnet ja oleks samas nii veenev, et mõjuks oma veenvuses naljakalt? Koomika tulebki ju vaid siis välja, kui traagilist tõsiselt teha,“ selgitab Maria.