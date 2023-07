Maailmatrendid nüüd ka Eestis! STARDUST – laboris kasvatatud teemantide kollektsioon!

Neid kalliskive kasvatatakse rangelt kontrollitud laborikeskkonnas, kus vastavad protsessid dubleerivad tingimusi, milles teemandid looduslikult maakoore all tekivad. Mõlema mineraali koostis on identne – tegemist on süsinikuaatomitega, mis on paigutatud teemantilaadsesse kristallstruktuuri. Laboris loodud teemant on sama ehtne kui päris. Neil on identsed füüsikalised, keemilised ja isegi iseloomuomadused. Looduslike kividega võrreldes võiks laboris kasvatatud teemantide eelisteks lugeda, et viimased on heledamad ja selgemad, keskkonnasõbralikumad ning oluliselt kättesaadavamad vormi ja hinna osas.