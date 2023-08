Hea teada: millistest sajanditest on pärit praeguses suvemoes ilma tegevad trendid?

1920ndad

Kui kahtled, kas kõrge vöökohaga püksid on ikka tänavapildis lubatud, siis tea – 20ndate suvel olid need suurim hitt. Selliseid pükse kanti koos lihtsa maikaga. Vahel tõmmati need lihtsalt trikoo peale ja heideti end laintesse. Pikk jakk oli samuti väga popp – mugav rannas ujumisriiete peale visata, kuid ilmestas stiilselt ka tänavapilti koos lühikeste pükste ja suvise topiga.