ETTEVÕTJA KERSTI TOOTS: „Koduga on nagu armastusega – esmalt on oluline õige tunne.“

Kersti suvi on kulgenud peamiselt töö tähe all. „Maakleritöö on nagu elustiil – elangi selles rütmis. Oled justkui igal hetkel kättesaadav, aga siiski saad oma aega sättida ja see annab vabaduse. Võin tööd teha kasvõi varbad merevees, ise samal ajal lapselapse nina pühkides. Peamine, et töö saab tehtud.“

Kersti pole arvet pidanud, kui paljudele on ta uue kodu võtmed ulatanud. „On olnud üüri- ja müügikortereid, äripindu, maju ja talupidamisi, ka erineva otstarbega maad.“ Ta mäletab hästi, et esimeseks tehinguks oli üürikorteri vahendamine. „Muidugi oli hea tunne.“