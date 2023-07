Legendaarse bändi Mahavok looja Heini Vaikmaa koos tütrega musitseerimisest: „Vaidleme päris palju!"

Anet on ka ise laule kirjutanud ja tema sõnul oli isapoolseid mahavokilikke mõjutusi tunda just esimestes lauludes. Nüüd enam mitte. Võib-olla läks nii sellepärast, et isa neid oma stuudios produtseeris. „Mul on siiski oma käekiri ja see erineb isa omast päris palju,“ sõnab ta. „Praegugi koos muusikat tehes vaidleme iga pisidetaili üle. Oleme tugevad isiksused, kel oma maitse välja kujunenud.“

„Meil on ju suur vanusevahe, terve põlvkond,“ kostab isa omakorda. „Vaidleme tõesti päris palju. Mina tahan teha midagi keerulisemat ja progerokilikku, aga Anet küsib, kes seda kuulab. Tegelikult kuulab, sest kontsertidel ju käiakse. Ma ei mõtle lugusid luues, et see peaks kindlasti kõigile meeldima ja raadiojaamad neid mängiks.“