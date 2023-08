Kuhu see aeg siis kaob? Pudeneb näppude vahelt nagu liiv rannas, mis tuletab meelde, et randa polegi tänavu jõudnud.

Pole jõudnud ka piisavalt oma lemmikuid suviseid retki ette võtta. Nimelt stardime kahekesi — mina ja mu ratas — koduukselt, ilma et enne oleks peas mõtteoidu, mis suunas või kuhu üldse. Põhja, lõunasse, itta, läände? Kuhu aga rattad viivad! Nii leian end mustikametsast, vaiksest aedlinnast, võsa vahelt, koos autodega maanteelt või hoopis uniselt kruusarajalt, mis ei lõpe ega lõpe. See on üks mu viise akusid laadida ja selleks lihtsalt pean oma defitsiitset aega näpistama.

Lapsepõlvest mäletan, et sai visatud selili ja vaadatud taevast. Pilved sõuavad laisalt, kiiret pole. Ja kui põnev on veel öine tähistaevas!

Tahtsingi jõuda selleni, et meil Tiius on viimastel kuudel toimunud pereheitmine. Meil on uus kujundaja Mai-Liis ja uus toimetaja Helle-Mai. Helle-Mai initsiatiivil jõudiski tähistaeva teema Fotolaeka rubriiki. Nüüd lihtsalt tuleb see aeg leida ja taevast imetleda, sest 11. ja 14. augusti vahele jääb tähesaju kõrgaeg! Fotolaekast leiate boonusena ekskursi Tõravere observatooriumi ajalukku, mis on ühtaegu kuulsusrikas ja inimlike tähelepanekutega vürtsitatud.