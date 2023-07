Lauluõpetaja Maiken: „Nooditäpsus pole mingi kõrgemalt poolt antud anne!“ 

Maikenil, kes on olnud aastaid vokaaltreener saadetes „Eesti otsib superstaari“ ja „Su nägu kõlab tuttavalt“, mööduvad talved nagu oraval rattas. Muusikasõudes, mida loob Ruudu produtsent Kaupo Karelson, nähakse Maikenit ikka taustajõuna vilksatamas. Tormiline hooaeg on samal ajal ka tema juhatatavas We Are Family ehk WAF-koolis. Maiken sõnab, et nooditäpsus pole mingi kõrgemalt poolt antud anne ja ka profid laulavad mööda, kui nad pole vormis. Samuti on professionaalseid pillimehi, kes ei oska laulda, sest ei suuda häält kontrollida. „Tegelikult on laulmine lihaste töö. Inimest saab õpetada, kuidas neid lihaseid koordineerida.“