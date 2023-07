Naine mäletab, et sügavat raskustunnet tundis ta 20-aastaselt ehk enne oma esimese lapse sündi. 15 aastat tagasi oli teadlikkus depressiooni kohta peaaegu olematu. „Me ju rääkisime depressioonist sel ajal niimoodi, nagu USA filmid oli selle meile maalinud – keegi on hästi kurb, nutab väga palju ja see on seotud tavaliselt mingi suure traumaga. Alles viimase kümne aasta jooksul on meieni jõudnud teadmine, et depressioon ei teki ühe konkreetse hetke tagajärjel.“

Kristi ei osanud sel ajal mõelda, et tal võis depressioon olla ja ta pelgas ametlikke diagnoose. Just seepärast ei otsinud ta mingisugust abi. Aasta hiljem tutvus Kristi oma tulevase abikaasa Raidoga. Üsna pea koliti kokku ja anti roheline tee esimesele lapsele. Kõik käis väga kiiresti, sest tunne oli õige. Rasedus oli Kristi jaoks vaimselt keeruline, sest ühelgi tema sõbrannadest polnud veel lapsi. Lisaks käis ta veel ülikoolis.