Hoia huuled igavesti noored: head nipid ja harjutused musisuu trimmi ajamiseks

Nii nagu nahk vananedes muutub, kaotavad ka huuled volüümi, hüdratsiooni ja elastsust.

See, et nahas väheneb kollageeni ja elastiini tootmine ning väheneb ka hüaluroonhappe sisaldus, on organismi loomulik protsess. Need kolm tegurit põhjustavad huulte volüümi kadumist ja kortsude tekkimist, muudavad nende kuju kitsamaks ning pigmendi heledamaks.

Ent on ka tegevusi, mis annavad vananemisprotsessile hoogu.

Kindlasti mõjutavad huulte välimust pidevad näoilmete tekitamised, nagu näiteks huulte korduv kokkusurumine, suunurkade kortsutamine või suitsetamine. Korduvad samataolised liigutused võivad põhjustada peenemate joonte ja kortsude teket huulte ümbruses.