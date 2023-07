PARAPSÜHHOLOOG ANNAB NÕU: Kas keskeakriis tähendab ilmtingimata lahutust?

Ettekujutlus oma partnerist peab olema reaalne ja ajakohane. Ei ole vaja vanu mälestusi praegusesse hetke väänata. Näiteks. Mees räägib: „Mul on hea naine, kasvatas lapsed ülesse, kodu on korras ja puhas ning söök laual. Naine on hea ja rahulik, probleeme pole. Aga mul on tunne, et ma lämbun. Ma tahaksin elada ja elu nautida, aga naisega seda ei saa. Ta ei taha muutusi. Tahaks kinno, kontserdile, reisida, aga naine ei taha. Talle ei meeldi enam see mis mulle. Kuidas ma talle nüüd ütlen, et mul on uus naine, kes mõistab mind täielikult – meile meeldivad samad asjad, meil on samad hobid, saame kõike teha koos, seksime kirega ja ta võtab mind sellisena, nagu ma olen. Temaga koos tunnen ma, kuidas elan ja mu südames on rõõm, mu hing on täidetud heaga. Mu vana naine ei ole ju paha, ma ei taha teda maha jätta. Aga ma tahan elada.“