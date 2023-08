Keskealise poisi suur unistus: Viljandisse laulu- ja tantsupeole!

Enamik Kingu Kodu elanikke on üle viiekümneaastased ja aeg on nende näkku oma jäljed jätnud, kuid hingelt on nad jäänud poisteks ja tüdrukuteks. Laulurõõmu, tantsulusti ja pealehakkamist on neil vägagi palju isegi siis, kui rütmi või viisi on vahel pisut raske pidada!