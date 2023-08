Kuidas saavutada siidine käenahk ka põllult või peenramaalt tulles?

Kosmeetik Kaari Lembra ütleb, et suvine kätekuivus on natuke teistmoodi kui talvine: „Talvel tekib kuivus rohkem seestpoolt ja tihti tekib tunne, et käed kuivavad. Suvine probleem tuleb väljastpoolt — higi- ja rasunäärmed küll töötavad, nii et kuivustunnet ei pruugi tundagi, aga päike teeb oma töö. Nahk kuivab siiski, lihtsalt märkamatult. Alles õhtul on käsi kreemitades näha, kui palju seda imendub!“