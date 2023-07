Jäätis, pasteeditort või pirakad kondid: kuidas tähistavad Eesti tuntud inimesed oma koerte sünnipäevi?

Koerte jäätis, mis lõhnab kui... koerte jäätis

Laulja Merlyn Uusküla pere tähistas oma kutsa Pupi sünnipäeva alles hiljuti, 7. juulil. Koer sai 6aastaseks ja niisama kaua on ta ka Merlyni juures elanud. „Ikka peame Pupi sünnipäeva meeles, ta on ju samuti meie pere liige,„ ütleb lauljanna enesestmõistetavalt. Sünnipäeva puhul on nad hellitanud lemmikut tema lemmiksnäkkide ja kallimate koerte maiustustega. „Seekord proovisime esimest korda koerte jäätist. Lõhnas see... koerte jäätise moodi, inimestele see kindlasti ei meeldi,„ naerab Merlyn. „Aga koer täitsa huvitus. See jäi silma loomapoes Balti jaama turul ja jäätis ise näeb välja nagu muffin.“ Muide, selliseid laktoosivabast jogurtist valmistatud jäätiseid leidub näiteks veisemaksa-, lõhe-, pardi-, ja hirvemaitselisi.