100aastane korsten saab Leevakul oma näitemängu: „Hästi tähtis on hoida sidet selle koha ja maaga, kust sa põlvned.“

Paljud teavad Leevakut sealse hüdroelektrijaama järgi, mille kirjutas kuulsaks Juhan Smuul poeemis „Järvesuu poiste brigaad“. „Meie soovime aga rääkida sellest, et Leevakul elati ennegi. Lisaks elektrijaamale kõrgub siin üks tore maamärk – 50meetrine korsten,“ räägib Tiina Mälberg.

Tol korstnal, mida aeg-ajalt ristsõnadeski küsitakse, on kirjas aastaarv 1923. „Ehk siis tänavu möödub selle ehitamisest sada aastat. Meil tekkis koos külaseltsiga huvi uurida korstna ajalugu.“ Kuigi, eks kohalikud teadsid ju varemgi, et see kuulus telliskivivabrikule, mille rajas Leevakul tegutsenud ettevõtja Artur Reinomägi. Korstnalegi on jäädvustatud tema nimetähed – A. R.