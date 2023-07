700AASTANE VILNIUS: taskukohane ning põnev sihtkoht kultuuri- ja ajaloohuvilistele

Ühest küljest tundub Vilnius nii tuttav – UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv vanalinn meenutab vaheldumisi nii Tallinna kui ka Tartut. Teisalt asub see piisavalt kaugel ning kultuurilistest eripäradest tulenevaid erisusi jagub avastamiseks Ida-Euroopa ühe suurima vanalinnaga Vilniuses kuhjaga.

Mõistagi jagub tegemist selles põnevas linnas kuhjaga, kuid olgu siinkohal välja toodud mõned soovitused, mille jõuab mugavalt üle silmata ka vaid ühe nädalavahetusega. Üks on kindel: käik sinna on igati ettevõtmist väärt ja taskukohane on see linn meile kindlasti.