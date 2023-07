KUI ABIKAASA LÄHEB ÕPPUSTELE, HOIAVAD NAISED TAGALAT: "Me ei taha olla hädas, kui midagi juhtub!"

Ekspeaminister Taavi Rõivas (43) kannab õppustel leitnandi auastet ning lisaks abikaasa Luisale (36) ootavad teda sealt koju Miina Rihanna, Herman ja Uma.

„Juba peaministrina noortega riigikaitsest rääkides küsisin ikka, kes soovib vabatahtlikult kaitseväkke minna. Alati oli huviliste hulk klassiruumis päris kõrge. Kui palusin tõsta käe neil tüdrukutel, kelle arvates peaks noormehed ajateenistuse läbima, oli sellele pea sajaprotsendiline toetus,“ meenutab Taavi.

***

„Vastus, miks ma sinna läksin, on ülilihtne. Kui läheb jamaks, ei anna ma ennast vaenlasele elusalt kätte ja tahan teha kõik selleks, et mul selline oskus oleks ja suudaksin kaitsta ka oma riiki, peret ja kõiki, kes mulle korda lähevad. Usun, et sain väga hea väljaõppe,“ rõhutab Kaidor. „Tõtt-öelda meeldib mulle purjetamine sõdimisest palju rohkem.“