Kõik roosid ma kingiksin sulle - need toovad ju armastust, on kasulikud nahale ja juustele ning jätavad endast maha sensuaalse lõhnapilve

Pärimusmeditsiinikeskuse Maavägised eestvedaja Kristiina Valper tuletab meelde, et roos oli ka Kreeka jumalanna Aphrodite lill, valge roos jällegi Neitsi Maarja puhtuse sümbol. „Roos on olnud hinnaline taim mitmes mõttes juba sajandeid, ergutades meeli suurepärase lõhna ja ilusate õitega. Omades nii palju sümboolseid tähendusi, tundub, et see on tõepoolest kõik ühes lill – tugevdab, toob armastust, parandab meeleseisundit, on kasulik nahale, juustele ning jätab endast maha suurepärase parfüümipilve ümbritsevatele püüdmiseks.“ Juba emotsionaalselt tundub roos kosmeetikatoodetes sensuaalne ja eriline.