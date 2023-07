Kas nõusoleku küsimine tapab romantika? Seksuoloog: „Nõusolek ei ole mingi lisavürts seksi juures. Ilma selleta seksi lihtsalt ei olegi, on vägivald.“

Sarnaselt Lääne-Euroopaga kinnitab ka Eestis kanda nõusolekukultuur. Meie uus valitsuskoalitsioongi on lubanud muuta seksuaalvägivalla õigusliku regulatsiooni nõusolekupõhiseks. See tähendab, et kui soovitakse teise inimesega seksida, tuleb kõigepealt veenduda, et teine sellega entusiastlikult ja vabatahtlikult nõustub. „Kardetakse, et see teeb seksi lepinguliseks või mingil muul moel tapab romantika,“ ütleb Feministeeriumi huvikaitse spetsialist Anna Elise Rohtmets. „Aga esiteks ei ole nõusolek esmalt seksikuse küsimus, vaid üleüldse seksi vajalik eeldus, ning teiseks, minu meelest mõjub teadmine, et partner tahab just sind, väga erootiliselt!“