Naistelehe toimetaja päev maasikapõllul: „Mu keha nõuab selili keeramist, aga ülevalt pole noppida ju midagi!“

KESKENDUNUD: Naistelehe toimetaja Anu Viita-Neuhaus (esiplaanil) koges, et lavakorjel tuleb toimetada kõhuli. Kõige rohkem jäävad selles asendis haigeks ribid, rindkere ja „inglitiivakesed“ seljal. „Hea, et mõelda ei jõudnud, sest siis aina arutlesin endamisi, kas korjata maasikaid parema või vasaku käega ja kummaga peaks need jõudma kasti või ämbrisse?“