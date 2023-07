Menumuusik Hunt: „Kui oma lapsemeelsuse ära kaotad või hakkad seda täiskasvanuna alla suruma, läheb su elu igavaks.“

Kuna piduliste hordid suvel ei maga ja peaaegu kõik Hundi (36) omaloomingulised laulud on muutunud hitiks, tuleb mehe sõnul ette, et ühe õhtu ja öö jooksul tuleb erinevates paikades lausa neli korda prožektorikiirtes lavale astuda.

Aeg sammu seada

Kerge pole leida aega, et Hundiga kasvõi pool tundi juttu vesta. Neljapäevast pühapäevani ja nõnda kuude viisi on kalender esinemistest triiki täis. Esmaspäev kulub lihtsalt puhkamisele ja teisipäev-kolmapäev argiasjade ajamisele. Jääb vaid imestada, kust võtab mees aega uute lugude loomiseks. Ometi on Hunt äärmiselt viljakas, sest üllitab uudisloomingut vaid mõnekuuliste pausidega.