Ämmaemand Kadi Jõhve on kodustanud tosin Aafrika hiidtigu: „Pole nad nii aeglased sugugi!“

Käel ukerdav tigu on külm ja limane ning liigub õige tasa. „Suhtleb ta minuga? Ma ei tea. Teod tulevad kojast välja, korraks nagu ehmatavad ja hakkavad ringi vaatama. Küllap usaldavad mind,“ sõnab Kadi (33). Teo tundlakesed liiguvad edasi-tagasi. „Arvan siiski, et nad oma nimele ei reageeri,“ nendib perenaine rahulikult.

Ellu ja Kellu kümne pojaga

„Ellu ja Kellu,“ hüüatab ta tigusid. Uhke majaga isendid ukerdavad teosammul muudkui edasi. Perenaise silm teeb sarnastel vahet, Ellu on suurem, Kellu väiksem. Tigu elab umbes viis aastat ja vaid kasvu poolest erinevad kaksikud on kahesed. See juhtus jõulude ajal, kui töökaaslane pakkus, kas naine ei tahaks endale võtta Aafrika hiidtigu. Kadi tahtis nii väga, et läks koju kahega. „Hiidteod on ägedad, huvitavad, erilise välimusega, kellega pole suurt vaeva.“