Parapsühholoog annab nõu | Eduka suhte reeglid, mis muudavad maailma

Muinasjutulised lood räägivad idamaade kaunitest naistest, kelle armastuse nimel vallutavad mehed riike ning toovad nende jalge ette hindamatuid ehteid. Miks mõned naised väärivad meeste austust nii võimsal moel, et nende elu ja toimetusi ka ajalugu talletab? Meenutame selle mõistmiseks muinasjutukogumikku „Tuhat ja üks ööd“ ning sealseid lugusid Ali Babast ja 40 röövlist, Sinbadist ja Aladini lambist. Kogumikus räägib jutuvestja Šeherezade naistes pettunud ja tapahimulisele valitsejale igal ööl ühe loo, et too jutukuulamise põnevusest lükkaks edasi oma otsuse naine hommikul tappa. Ka tänapäeval kasutavad naised üle maailma Šeherezade viite põhireeglit, et hoida oma pereelu armastust täis ja edukana. Mis on need viis reeglit, mida Šeherezade ema oma tütrele õpetas enne seda, kui neiu selle julma mehe voodisse viidi?