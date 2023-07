Maalilisele Võrumaale kodu loonud noorpaar peab maal elamist ainuvõimalikuks: „Kui oled asjalik noor, ei jää sa kindlasti hätta!“

„Mul olid maaelu suhtes teatavad eelarvamused,“ tunnistab Kadri (34). Ta kartis nimelt, et maal ei toimu midagi ja seal pole erilisi võimalusi. Samuti pelgas ta igavust. Ent elul oli oma plaan.

Kadri tundis hirmu

Kadri ja Kail (32) tutvusid paljude elu muutnud koroonapandeemia ajal. Juba esimeste ärevate uudiste ilmumisel pani naine majanduskriisi kartuses Kalamajas asunud kodu kohe müüki ja pärast seda elati korraks Tenerifel. Maarjamaale tagasi kolides polnud esmalt kuskil peavarju ja nii koliti suveks mehe vanemate juurde Võrumaale. Samal ajal vaadati aktiivselt uue elamise järele.

Oma kodu otsinguil piire ei seatud ja nii käisid võimalike variantidena peast läbi nii Tallinn kui ka Tartu, nii korter kui ka maja. Ei välistatud maale kolimistki. Lõpuks tundus mõlemale, et just maal elamine muudab neid õnnelikuks. Kailu jaoks polnud see midagi uut, kuid linnalapsena kasvanud Kadri tundis siiski veidi hirmu.