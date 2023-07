Kahe aasta eest teletöö kaotanud Feliks Undusk ei ole enam ammu löödud meeleolus: „Ma armastan elu ekstreemsusi.“

On esmaspäeva õhtupoolik, Feliks (74) on parkinud auto kaubanduskeskuse ette, et sealses kohvikus Naistelehega pisut juttu puhuda. Tema samm on nooruslik nagu tema vaimgi – isegi kehakeel annab aimu, et mehe huvi elu vastu püsib endiselt suur ja tuju hea.

Ainult üht palub muude ametite hulgas pikka aega raadios ja televisioonis toimetaja, reporteri, saatejuhi ning „Aktuaalse kaamera“ peatoimetajana tegutsenud mees päris kindlasti: „Mingisugust sellist tiitlit nagu legend, täht või staar ei tohi minu puhul kasutada. Telelegende on meil ainult üks, Valdo Pant. Ja staaregi vaid üks, Urmas Ott. Mati Talviku kohta ütleks, et ta polnud mitte niivõrd täht, kui pikka aega Eesti Televisiooni esinumber. Minu põhimõte on olnud selles, et ära ennast üle tähtsusta, üle hinda, kuid ära ennast ka alahinda. Ülehindamine on naeruväärne, alahindamine kurb.“