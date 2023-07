Puhka jalga! Merest inspireeritud rõivastes ja tekistiilis jalatsites on mõnus iga ilmaga

Üks asi, mis kohe tunda annab, on rootslaste armastus oversize`i vastu. Sellised riided on kehale mõnusalt ruumi jätvad ja neid võib kanda nii nagu ise tahad. Poe atmosfäär on niisugune, et ma tunnen, nagu oleksin hoopis Prantsuse Rivierasse või kuskile Rootsi rannikule sattunud. Igatahes kuulen peale eesti ka rohkelt teisi keeli, mis tähendab, et eri rahvusest inimesed tahavad omavahel suhelda ja koos merele minna ning leiavad ühise suhtluskeele. Aga enne – äkki jäi midagi maha? Kaks sõbrannat tulevad omale enne paadisõitu kleite ostma – neidsamu, mis annavad vabaduse ise otsustada, kui palju oma keha ja kanga vahele ruumi tahad – ja ikka on stiilne!

Võtan kausist ühe kommi ja ringi vaadates hakkavad mulle kohe silma jalanõud, mida uurides ja proovides saab kohe aru, et mugavust ei ole küll mõtet mitte millegagi asendada. Nautical Partnersil on pakkuda kuut erinevat Ühendkuningriigi brändi Orca Bay purjekinga mudelit igale maitsele, igale jalale. Aga ikkagi kõige esimesena jäävad silma nii meestele kui naistele mõeldud purjekinga mudelid Sanduskyd. Nimetus tuleb väikepaadi keret osaliselt katvast tekist ehk sundekist, kus peal astutakse. Orca Bay Sanduskyde eripära on aga see, et ei pea ainult purjetama – on eriti tore, et võid käia purjetamas ja on mugavad ka mujal! Sanduskyd ei anna värvi, on pehmed ning vee- ja libisemiskindlad. Neid iseloomustab valge libisemiskindel tald, et Sa ei paneks paadi peal “siuhti!“. Kõikidel Sanduskydel on käsitsi õmmeldud peatsed ja jalanõud on pesumasinas pestavad.