Populaarne tselluliiti vähendav ning trimmiv LPG-massaaž kodus? On see tõesti võimalik? Jah, lõpuks on!

Tõepoolest, praktiline ning äärmiselt innovaatiline ShapePro 3.0 vaakum- ja EMS masseerija kehale ja näole pakub mitmeid hämmastavaid eeliseid: aitab trimmida nahka, võitleb tselluliidi vastu, vähendab ümbermõõtu. Näole mõeldud EMS-funktsioon aitab vähendada kortse, tõsta näolihaseid ja alla vajunud põski ning kaotada paistetuse näolt. Lisaks on seadmel ka punase valguse funktsioon, mis tungib sügavamale nahakihtidesse - kiirendab vereringet, toodab kollegeeni, lõhustab rasvarakke ning viib kehast välja toksiine. Selle kõige tulemusena näeb kogu keha nooruslikum ja tervem välja. Tulemusi on märgata juba paari nädalaga!

LPG-massaaži läksin sõbranna suurepäraseid tulemusi nähes.

„LPG-massaaži eelised on mulle juba mõnda aega teada. Nahka trimmivasse LPG-massaaži jõudsin esimest korda paar aastat tagasi, kui tunnistasin isiklikult praktikat harrastava sõbranna imelisi tulemusi. Minu sisuloojast sõbrannal on koostöö ühe pealinna LPG-massaažisalongiga,“ jagab Kati. Ühel hetkel märkasin, et ta tagumik ja jalad on tõesti väga siledad ja vormis. LPG tulemusi oli tõesti näha!“

Peale seda käis Kati mitu kuud ise ka LPG-massaažis, aga hiljuti jäi tal see soiku: „Olin tulemustega rahul küll, aga kuidagi kulukaks läks see kõik. Me, naised, paneme niigi oma välimuse alla palju aega ja raha. Lõpetasin protseduuridel käimise, kui auto enne salongi minekut parkima unustasin panna ja krõbeda trahvi sain… Igatahes, kui ma Instagramis ShapePro reklaami nägin, siis tekkis soov see kohe ära proovida! Kodustes tingimustes LPG-massaaž, sellist ilutoodet on vist kõik naised pikisilmi oodanud ning lisaks on seadmel ka näole mõeldud funktisoon – super! “

„LPG-massaaži tõhusus on kliiniliselt tõestatud. See aitab trimmida nahka ja vähendada tselluliiti. ShapePro 3.0 vaakumfunktsioon töötab samal põhimõttel, aidates pinguldada lõtvunud nahka, vähendada ebatasasusi ja tselluliiti, ümbermõõtu ning venitusarme. Vaakumfunktsioon stimuleerib vereringet, parandab lümfiringet ja lõhustab rasvarakke. Metallist osakesed seadme küljes suruvad vaakumi surve all end vastu nahka ja kudesid, aitades saavutada pinguldunud naha,“ jagab rahulolev klient.