Ei laste traagiline surm ega maaelu raskused vii kanget Maarja Seppa oma esivanemate talust: "Just siin saan endale oma õnne luua!"

„Aga hirmus ei saa ka elada,“ rõhutab Pärnumaal asuva Maarjakase talu perenaine Maarja (47). Just maal saab ta luua nii endale, perele kui ka kogukonnale toetavama keskkonna, kui see eales suures linnas võimalik oleks. Seepärast on ta kindlalt otsustanud paigale jääda vaatamata sellele, et just siin on valatud meretäis pisaraid ja kogetud nii raskeid hetki, mille talumine tundub lihtsalt võimatu.

Raske küsimus noorele

Aga Maarja teab ka, et leina ei saa maha salata ja seepärast võtab ta elu rängad hetked küsimatagi teemaks kohe jutuajamise alguses. „Leinaga õpid elama täpselt samamoodi kui jala või käeta,“ nendib ta.