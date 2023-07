Haruldase haiguse tõttu igavikku rännanud balletitähe Anatoli Arhangelski lesk Marika: „Tolik on kogu aeg meiega. Tajun tema juuresolekut kõige rohkem vaikuses“

Anatoli surmast on möödas neli kuud ...

„Tema kaotamise tunnet oli mul mitu korda varem. Tolik ei saanud küll rääkida, aga sellist hüvasti jätmist oli meil palju.“ Naine mõistis meest sõnadeta. Teadis, millises pilgus peegeldus armastus.

3. märtsil oli Marika nagu ikka Anatoli juures. „Tundsin kohe, kuidas tema hing lahkus kehast.“ Pärast mehe surma mõistis ta, et peab seda kõike jagama iseendaga, naine tahtis olla üksi ja koos lastega. „Tolik on kogu aeg meiega, tajun tema juuresolekut kõige rohkem vaikuses.“ Väikesel Simonil on seda raske mõista, aga haiget saades või väsides tunneb suurt igatsust isa järele. „Igal õhtul enne magama jäämist loeme meieisapalvet. Laste jaoks pole see Jumala, vai isa – Anatoli – palve. Tolik oli usklik ja see on meie jaoks nagu aamen kirikus.“