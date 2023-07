MEISTER IGAL ALAL! Tartu Ülikooli õppejõud Maria Jürimäe kirjutab iga päev ühe luuletuse ja annab loenguid räppides

Päev ja luuletus. Piisab aga vaid põgusast pilgust naise luuleridadele veendumaks, et tema puhul pole kvaliteet ja kvantiteet karjuvas vastuolus – lugemis- ja kaasamõtlemisnaudingut, kuid ka riimide ilu leiab neist kindlasti.

Ehkki Maria ametinimetuseks Tartu Ülikoolis on õppekava ja õpikogukondade peaspetsialist, ei tähenda see, et ta oma loengutes tudengitele kuiva ja akadeemilist joont ajab. Aastakümneid varem ülikooli lõpetanuil on raske ette kujutada räppivat õppejõudu, aga tema on selleks täiesti võimeline. Ülekeev loomingulisus leiab juba 27 aastat väljendust ka siidimaalis ja laululoomingus.

„Ühestki oma loomingulisest tegevusest ei ole ma nõus loobuma. Olenemata sellest, mis tasemel ma seda teen,“ lausub ta ise.