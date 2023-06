Kus veeta soodsalt teist kohtingut?

Ajakiri Marie Claire soovitab teiseks kohtinguks minna näiteks lõbustusparki, kuid väga vabalt – ja vähimagi kuluta – võite jalutada ka koertepargis, isegi siis, kui teil kummalgi koera pole. Eeskuju võib võtta ka prints Harryst ja Meghanist, kes on käinud kohtingul abiks mõne heategevusliku organisatsiooni töös. Ülimalt lustakad tegevused on karaoke, vibulaskmine või põgenemistuba – viimase puhul veendu, et su partner suletud ruume ei karda. Kuid ilusa ilmaga saab rannas mõnuleda või tasuta vabaõhukontserti nautida. Vihmase ilmaga võivad raamatusõbrad aega veeta raamatupoes.