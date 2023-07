POEKRAAMIST ÄGEDAM: Metsamoor õpetab, kuidas taimed ilu heaks tööle panna

Metsamoorina tuntud taimetark ja õppejõud Irje Karjus ütleb, et on erinevaid poetooteid omal nahal proovinud läbi aastate, kuid ükski neist ei anna sarnast tulemust, mida praegu looduse pakutav. „Keha tuleb kuulata. Jõuan ikka ja jälle tagasi selleni, et loodusest saab oma ilu heaks vajaliku kätte. Taimed, marjad, puhtad õlid, naturaalsed rasvad,“ loetleb ta seda, mis on kõigile imelihtsalt kättesaadav.