Muusik Merike Susi on teinud minevikuga rahu: „Nüüd on mu elus asjad tasakaalus. Ma tean, mida teen ja miks.“

Terrassile on end sisse seadnud linavästrik, kes topib ühe putuka teise järel suhu nii, et paneb imestama, kas suur tükk suud lõhki ei aja. Suurematest isenditest on teisel pool järve end algava päeva valguses sirutanud uhke põder, kitsed koduaiajärvest joomas või üle jää jalutamas on igapäevased.

Kõik see on Merikese südamesse nii kindlalt kanda kinnitanud, et naljalt ta pärast esinemisi enam mujale ööbima ei jää. Vajadus rahu ja looduses olemise järele on aastatega muutunud järjest olulisemaks.

Kesksooline Paul

Seda enam, et möödanikus on möllatud küll. Ennekõike jäi raju pidutsemisaeg Merikese jaoks ansambli Meie Mees aegadesse. Tõsi, siis kandis ta veel perekonnanime Mõksi. 2009. aastal tegi ta bändiga viimase mängu, sest tundis iga päevaga üha rohkem, et ei taha enam kesksooline Paul olla. Pauliks hakati naist kutsuma, sest solist Aivar Riisalu tutvustas naist publikule kui muusikakoolist bändi võetud noorukit. Ilmselt püüdis ta sedasi põhjendada, miks ropuvõitu laule esitavatel meestel on pundis kaunis blond naine.