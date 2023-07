LÕPUTULT KULDA JA KARDA! Brunei kroonprintsi pulmi peetakse siiani Aasia lähiajaloo kõige suurejoonelisemateks

Üheks maailma rikkamaks meheks peetav Brunei sultan Hassanal Bolkiah valitseb väikeriiki alates 1967. aastast ning samanimeline dünastia on võimutüüri juures järjest püsinud ligi seitse sajandit. Sultanil on kolme abikaasaga kaksteist last: viis poega ja seitse tütart. Troonipärijate nimistus paikneb esikohal kroonprints Al-Muhtadee Billah, kes sündis 1974. aastal sultani esimesest abielust.

Tulevasele valitsejale anti suurepärane haridus. 1990ndate keskel viibis noormees Omar Hassani varjunime all Suurbritannias ning õppis Oxfordis riigijuhtimist, õigusteadust, majandust ja diplomaatiat. Kroonprintsi köidab väga snuuker ja riigi ühe parima mängijana on ta auhindu noppinud paljudelt rahvusvahelistelt võistlustelt.