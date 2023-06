Oh sa poiss! Koorijuht Ksenija on Euroopa pronks vabavõitluses ning lisaks innukas kaitseliitlane

Ksenija (35) ronib toolile. Kooriproov käib täie hooga ja Kalamaja segakoori liikmed ei imesta mängulisuse üle. „Kui tekib vajadus koori tuju paremaks teha, on see mõnus viis meeleolu tõstmiseks,“ ütleb ta. Ainulaadne juhendamine muudab tillukese Ksenija suuremaks, ta on nähtaval. „Koorijuhil mängib kasv natuke rolli, aga mina olen oma 152 sentimeetriga harjunud. Ma ei hakka end upitama või käsi kõrgemale tõstma.“ Tal on omad salanipid.

Laulukaare all sünnib seisund

Laulupeol vaatavad kõik silmapaarid Ksenijat. „Seal on teine mure, pult asub nii kõrgel, et mul on tunne, nagu oleksin esimese ja teise korruse vahel. Tekib kõrgusekartus.“

Kuidamoodi siis saab?