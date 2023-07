Anti Kobin: „Armastust on vaja ka näidata!“

Lavastaja Mirko Rajas ja dramaturg Helena Läks kirjutasid näitemängu „Hingest ja südamest“, mille tegelased on tuttavad A. H. Tammsaare loomingust. „Kuigi need tegelased toimetavad ühes täiesti teises ajas kui meie siin, on nende tunded ja mõtted nii universaalsed, et käivad ka tänase kohta. Armastus on ju igavikuline,“ mõtiskleb näitleja Taavi Tõnisson.