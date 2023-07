Nii palju, kui on jaksu, tasub nüüd külastada ka suveetendusi ja kontserte. Lemmiklaulja — ehk kuulub teil nende hulka ka meie kaanepoiss Toomas Anni — südamesse lauldud palad on kindlasti midagi, mis meelitavad puusa nõksuma ja jala takti lööma.

Paljud muuseumid tegutsevad küll peaasjalikult nelja seina vahel, aga ka nende külastamine on tegevus, mis vägagi suvega kokku käib. See mõte tuli pähe, kui nägin üht tuntud Eesti moekunstnikku oma rollerit Tallinna vanalinnas Laial tänaval tarbekunstimuuseumi hoovi parkimas. Moelooja Marilin Sikkal, kes sel viisil saabus, oli elegantselt valges kleidis, ka tema roller oli valge ja peas oli tal siis ka loomulikult valge kiiver.

Et oli esimene tõeliselt soe suvepäev, siis korraga tabas mind äratundmine, et vaat see ongi nüüd see hetk, kui suvi algas. Suvi, see lõunamaiselt laisk, külluslik ja muretu, mida meile siin põhjamaal vaid näpuotsaga jagatakse. Aga vahel siiski! Sellisel puhul ei ole liiast klaasike veini näpu vahele võtta ja hetkel endasse settida lasta. Ei mängi mingit rolli, et ametliku kalendrisuve alguseni oli siis veel nädalake aega.

Tarbekunstimuuseumis keskaegsete müüride vahel aga avati sel päeval Tanel Veenre maskide näitus. Tasub sisse põigata, sest ka tema on mitmekülgne moelooja. No lugege kas või seda, mida ta räägib oma loodud hõljuvatest siidkaftanitest selle ajakirjanumbri ilurubriigis!

Tarbekunstimuuseumis on avatud mitu muudki ekspositsiooni, näiteks saab ülevaate Eesti disainist. Sain rõõmustada, et need viinapitsid ja klaaskausid, mis on mul olemas juba nõukogude ajast, on Pilvi Ojamaa ja Eino Mäelti autorilooming. Seda ma ei teadnudki!

Südame alt tegi soojaks ka see, et mu vanatädi Silvia Raudvee klaasikunst on endiselt esindatud kogutud teoste püsinäitusel. Vanatädi lahkus siit ilmast kõrges eas ülemöödunud aastal, aga tema looming elab!