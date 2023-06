VINÜÜL POOL SAJANDIT HILJEM! „Sarnast tüdrukute punti pole pärast MERLi enam tulnud. Nad on olnud Nexused!"

MERL tegutses lühikest aega aastatel 1971–1973 ja nimi pandi kokku neliku eesnimedest: Marju Kuut, Elle Kalmo, Reet Haug ja Lagle Alpius. Nagu näha, polnud Reet veel jõudnud Linnaks ega Lagle Mälliks saada. Marju Kuut on tänaseks taevastel teedel, kuid neil päevil saabub plaadi ilmumise puhul Eestisse ka Elle Eljand Boschi, kelle itaallasest abikaasa ta siit ära nende Kanada ja Itaalia kodusse viis.

„Pool sajandit on möödas, see kõik on nagu lapsepõlv,“ hüüatab Lagle. „Pool sajandit, noh! Uskumatu! Mis sest, et endal need laulud siiani kõrvus helisevad. Me ei mõelnud üldse, et MERList popmuusika klassika saab.“