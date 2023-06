EKSKLUSIIVSELT NAISTELEHES! Seni ilmumata intervjuu mullu novembris igavikuteele lahkunud muusik Riho Sibulaga: „Elu on habras ja imeline.“

Kas muusika on teie jaoks nagu ajamasin, et sellega saab ...

... reisida? No muidugi. Aeg on ... See on nii kummaline, et mõni tund võib olla nagu kümme minutit – mõnel kontserdil näiteks. See, kuidas minu suured eeskujud ja armastused mängu mõttes ajaga ümber käivad, see on raskesti seletatav, aga mind on alati võlunud mängijatest need noodinautijad, aeglased mehed. Kuidas keegi aega tajub või kasutab …