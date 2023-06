Parapsühholoog annab nõu | Valmista ise eksklusiivne armuõli, millega saad oma suhtesse romantikat tuua!

Vahel võib ka lähedasest partnerist saada tema enda teadmata energiavampiirike. See on üks põhjustest, miks kodudes tekivad tülid tühjast ja armastavatest kaasadest saavad tulised kiskjad. See ei tähenda aga sugugi, et armastus on otsa saanud. Kurb, aga tõsi – sellises olukorras on ühel partneril aku tühi ja just tüli kaudu saab seda kõige kiiremini laadida.