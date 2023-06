Ühita meeldiv kasulikuga - kaugtöökontorist puhkusele on vaid üks samm

Paljudes ettevõtetes on möödas ajad, kus töötajad peavad viis päeva nädalas tööandja valvsa pilgu all töö tegemist demonstreerima. Kui koroonaajal saadeti inimesed kodukontorisse viirusehirmus, siis nüüd on sellise tööviisi võlud saanud selgemaks ja mõistetud, et ka väljaspool kontorit töötamine ei pea tingimata tähendama vaid koduseinte vahel istumist.