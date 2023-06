Suusi korraldab juba aastaid alkovabu jaanipidusid: „Pöörased õllepeod on moest väljas, au sees on teadlik pidutsemine!“

Suvine pööripäev ja jaanipühad on aasta üks väekamaid perioode, mida vanad eestlased tähistasid paljude sügavate rituaalidega. Nõukogude aeg pühkis vanad kombed vaiba alla ja tõi lõkke kõrvale seninägematud alkoholikogused ning šašlõkisussutamise.

Muutunud mõtteviis

„Kahe- ja kolmekümnendates polnud minuski teadlikkust alkoholita pidutsemise võimalikkusest. See oli justkui harjumus, et kui lähed külla, võtad veini kaasa. Nii saadki kümne külalise peale kümme pudelit veini. Väljas tantsimas käies ei joodud ju mahla, ikka telliti alkoholi. Hingest hinge oli ikka lihtsam veiniklaasi taga rääkida. Lihtsalt ei teatud, et võib ja saab ka teisiti,“ räägib Suusi (52).